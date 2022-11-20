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Диван Квинс Угловой, орех grey - фото 1Диван Квинс Угловой, орех grey - фото 2Диван Квинс Угловой, орех grey - фото 3Диван Квинс Угловой, орех grey - фото 4Диван Квинс Угловой, орех grey - фото 5

Диван Квинс Угловой, орех grey

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Максимальная нагрузка: 140 кг Жесткость: Средняя Чехлы: Несъемные Комплект поставки: Каркас, матрасы, шесть приспинных подушек, две декоративные подушки Страна производства: Россия Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор Основание: Реечное-деревянное Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией Механизм трансформации: Не трансформируется

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота800 мм
  • Вес70 кг
  • Материалткань, дерево
  • Цветкоричневый, серый

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