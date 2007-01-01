Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Nootropic, оливковый
Диван Nootropic, оливковый
10 оценок
12 790
NEW

Диван Nootropic, оливковый

Артикул: CH-084-314
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые

58
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый

7
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрное дерево/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрное дерево/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрное дерево/серый

14
Фотография товара Стул Ball beige, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball beige, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Ball beige, gold

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Render, поворотный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Стул кухонный Render, поворотный, бежевый, черный

11
Фотография товара Стул Masters, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Masters, светло-серый

5
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Блейз букле белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена

Стул Блейз букле белый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул полубарный Ханнингем букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стул полубарный Ханнингем букле, бежевый

7
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Angle, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стул кухонный Angle, бежевый, черный

9
Настоящее фото товара Стул кухонный Fractal, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул кухонный Fractal, черный

7

Диван Nootropic, оливковый
Диван Nootropic, оливковый
12 790
В корзине

