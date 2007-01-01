Характеристики товара
Описание
Простая и стильная модель кухонного стула West подходит под различные интерьерные решения. Спинка и сиденье изготовлены из экокожи. Данный материал не только приятен на ощупь, но также легок в уходе и обладает повышенной износостойкостью. Цельный каркас из металла выдерживает нагрузку до 150 кг. Стул West подойдет для обустройства кафе или дома, позволит удобно расположиться в гостиной, кухне или столовой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина520 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес4.8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Габариты упаковки для логистики780
- Изделия стопируютсяНет