Настоящее фото товара Стул обеденный West коричневый NC, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный West коричневый NC
13 оценок
10 490
Стул обеденный West коричневый NC - фото 1Стул обеденный West коричневый NC - фото 2Стул обеденный West коричневый NC - фото 3Стул обеденный West коричневый NC - фото 4

Стул обеденный West коричневый NC

Артикул: CH-080-723
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина435 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Простая и стильная модель кухонного стула West подходит под различные интерьерные решения. Спинка и сиденье изготовлены из экокожи. Данный материал не только приятен на ощупь, но также легок в уходе и обладает повышенной износостойкостью. Цельный каркас из металла выдерживает нагрузку до 150 кг. Стул West подойдет для обустройства кафе или дома, позволит удобно расположиться в гостиной, кухне или столовой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Габариты упаковки для логистики780
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

