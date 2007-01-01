Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, бордовый
8 оценок
66 390
Диван Хелиа, бордовый - фото 1Диван Хелиа, бордовый - фото 2
NEW

Диван Хелиа, бордовый

Артикул: CH-081-960
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 69.190₽
180 см — 71.890₽
190 см — 74.690₽
200 см — 77.290₽
210 см — 80.090₽
220 см — 82.790₽
230 см — 85.590₽
240 см — 88.290₽
250 см — 91.000₽
260 см — 95.690₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Прима 1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Прима 1

33
Фотография товара Стол уличный Лофт-108 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол уличный Лофт-108, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол уличный Лофт-108

78
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, светло-серый

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол Ринг ЛДСП, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ринг ЛДСП, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Стол Ринг ЛДСП, табак

14
Распродажа
Фотография товара Стул барный Хай-Тек бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99017
5 990 ₽

Стул барный Хай-Тек бежевый

7
Фотография товара Стол Bergen 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Bergen 2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол Bergen 2

48
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, зеленый

15
Фотография товара Стол Лофт 24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Стол Лофт 24

40
Фотография товара Стул Maple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул Maple

60
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от84 390
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D90, белый

31

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Meadow 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Meadow 2, произведённого компанией ChiedoCover
177 790
Оптовая цена

Диван Meadow 2

7
Фотография товара Диван Tott от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tott, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван Tott

15
Фотография товара Диван Hella от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Hella, произведённого компанией ChiedoCover
137 190
Оптовая цена

Диван Hella

13
Фотография товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
133 590
Оптовая цена

Диван Need 2, 1464*730*1090мм

6
Фотография товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
153 190
Оптовая цена

Диван Need 2, 2000*730*1090мм

8
Фотография товара Диван Лондон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, серый

11
Фотография товара Диван Норис, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, бежевый

8
Фотография товара Диван Норис, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, фиолетовый

9
Фотография товара Диван Базис, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Базис, коричневый

6
Фотография товара Диван Риззо, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, молочный

12

Диван Хелиа, бордовый
Диван Хелиа, бордовый
66 390
