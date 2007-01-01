Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, трехместный, бордовый
58 890
Диван Честер, трехместный, бордовый - фото 1Диван Честер, трехместный, бордовый - фото 2

Диван Честер, трехместный, бордовый

Артикул: CH-081-925
Основные характеристики
  • Длина2100 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:

170 см — 51.190₽
180 см — 52.790₽
190 см — 54.690₽
200 см — 56.790₽
210 см — 58.890₽
220 см — 61.090₽
230 см — 62.790₽
240 см — 64.590₽
250 см — 66.390₽
260 см — 68.190₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене

Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90 см, высота — 80 см

Механизм Пума:

230 см — 99.490₽
240 см — 102.290₽
250 см — 106.490₽

Размеры дивана с механизмом Пума по глубине — 105 см, высота — 84 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260см можно согласовать с менеджером





Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

New
Фотография товара Стул Шеффилд, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шеффилд, латте, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Шеффилд, латте

12
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29017
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Фотография товара Стул Snuc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, серый

10
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, темно-коричневый

10
Фотография товара Стул Мист, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Мист, серый

6
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый

14
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Харпер ткань рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер ткань рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул Харпер ткань рогожка серый

26
В наличии 58 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый

9
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Деревянный стул Rattan wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Rattan wood, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽

Деревянный стул Rattan wood

9
В наличии 30 шт.

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности