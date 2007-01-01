Характеристики товара
Описание
Диван Эндино создан для тех, кто ценит стиль и практичность. Его строгие линии, чёрные металлические ножки и бежевая обивка из прочной рогожки идеально вписываются в интерьер в стиле лофт, минимализм или современная классика. Плавные изгибы подлокотников и мягкие формы сиденья придают модели визуальную лёгкость, сохраняя при этом надёжность и функциональность. Благодаря наполнителю из ППУ и пружинному блоку «змейка», диван отличается оптимальной упругостью и устойчивой посадкой. Уютные подлокотники и высокая спинка создают идеальные условия для отдыха, будь то вечер дома или деловая беседа в офисе. Каркас выполнен из металла в сочетании с фанерой, ДСП и ДВП — прочная основа, способная выдержать до 200 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и исключают скольжение даже на гладких поверхностях. Эндино одинаково хорошо подойдёт как для уютной гостиной или загородного дома, так и для общественных зон — кафе, ресторанов, приёмных и офисов. Это универсальный выбор, где эстетика и комфорт идут рука об руку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1290 мм
- Глубина840 мм
- Высота880 мм
- Вес22 кг
- Материал каркасафанера, металл, ДСП, ДВП
- Допустимая нагрузка200
- Каркас диванаМеталл
- Материал ножекметалл
- Цветбежевый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Вес упаковки24 кг
- Габариты упаковки для логистики1300
- Изделия стопируютсяНет