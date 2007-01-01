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Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Пенелопа серый + розовый
26 оценок
8 99062
23 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Пенелопа серый + розовый - фото 1Стул Пенелопа серый + розовый - фото 2Стул Пенелопа серый + розовый - фото 3Стул Пенелопа серый + розовый - фото 4
Распродажа

Стул Пенелопа серый + розовый

Артикул: CH-004-275
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с красивой вертикальной строчкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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