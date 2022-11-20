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Стул Пенелопа серый + розовый

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Характеристики товара

Описание

Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с красивой вертикальной строчкой.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 74*60*63

Вес брутто: 20 кг.

Объем: 0,28 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветрозовый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки20 кг

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