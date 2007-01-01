Характеристики товара
Описание
Цена дивана зависит от его комплектации:
Длина:
170 см — 51.190₽
180 см — 52.790₽
190 см — 54.690₽
200 см — 56.790₽
210 см — 58.890₽
220 см — 61.090₽
230 см — 62.790₽
240 см — 64.590₽
250 см — 66.390₽
260 см — 68.190₽
Механизм Спартак + 25.290₽ к цене
Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90 см, высота — 80 см
Механизм Пума:
230 см — 99.490₽
240 см — 102.290₽
250 см — 106.490₽
Размеры дивана с механизмом Пума по глубине — 105 см, высота — 84 см
Категория ткани:
1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽
Размер выше 260см можно согласовать с менеджером
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота800 мм
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет