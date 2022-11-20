Товар в корзине. Перейти
Диван Corsica 2-местный - фото 1Диван Corsica 2-местный - фото 2Диван Corsica 2-местный - фото 3Диван Corsica 2-местный - фото 4Диван Corsica 2-местный - фото 5Диван Corsica 2-местный - фото 6Диван Corsica 2-местный - фото 7Диван Corsica 2-местный - фото 8Диван Corsica 2-местный - фото 9Диван Corsica 2-местный - фото 10Диван Corsica 2-местный - фото 11Диван Corsica 2-местный - фото 12Диван Corsica 2-местный - фото 13

Диван Corsica 2-местный

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван двухместный Barcelona
Диван двухместный Barcelona
Следующий Кресло Corsica
Диван двухместный Barcelona

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
13

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
10

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Честер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 800
100Хит

Диван Честер черный

Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Летнее 4, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Летнее 4

Настоящее фото товара Банкетка Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
9

Банкетка Венеция

Настоящее фото товара Банкетка Венеция 2, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
14

Банкетка Венеция 2

Настоящее фото товара Банкетка Венеция 3 Д, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
7

Банкетка Венеция 3 Д

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден