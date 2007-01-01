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Настоящее фото товара Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые
93 оценки
9 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые - фото 1Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые - фото 2Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые - фото 3Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые - фото 4Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые - фото 5Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые производства ChiedoCover
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Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые

Артикул: CH-034-209
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес8,5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал ножекдерево
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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