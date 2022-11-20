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Диван Kennewick, зеленый

Артикул: CH-031-884
33 оценкиХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Высота960 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьярогожка

Выполненные заказы

Диван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из бука
Диван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из бука
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