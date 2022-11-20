Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Высота960 мм
- Глубина1000 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьярогожка
Диван Квинс П-образный сосна black
Диван Квинс П-образный орех Grey
Диван Квинс П-образный дуб Green
Диван Квинс П-образный венге brown
Диван Квинс П-образный белый blue
Диван Квинс Угловой, дуб green
Диван Квинс Угловой, венге beige
Диван Квинс Угловой, орех grey
Диван Квинс Угловой, сосна blue
Диван Квинс Угловой, белый black
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