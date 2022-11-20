Характеристики товара
Описание
Максимальная нагрузка: 140 кг Жесткость: Средняя Чехлы: Несъемные Комплект поставки: Каркас, матрасы, шесть приспинных подушек, две декоративные подушки Страна производства: Россия Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор Основание: Реечное-деревянное Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией Механизм трансформации: Не трансформируется
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина1600 мм
- Высота800 мм
- Вес70 кг
- Материалдуб, ткань, вельвет, дерево
- Цветкоричневый, белый