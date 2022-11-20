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Диван Дуплет, экокожа, серый

Артикул: CH-051-902
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота900 мм
  • Обивкаэкокожа Dark Grey
  • Цветсерый
  • Цвет ножекморилка черная
  • Страна изготовленияРоссия

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Диван Дуплет, экокожа, серый
Диван Дуплет, экокожа, серыйДиван Дуплет, экокожа, серыйДиван Дуплет, экокожа, серый
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