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Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый
26 оценок
44 590
Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 1Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 2Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 3Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 4Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 5Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 6Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый - фото 7

Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый

Артикул: CH-049-481
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина940 мм
  • Глубина2030 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван прямой с подлокотниками Кассель велюр светло-салатовый раскладной ножки венге металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Глубина2030 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Вес43 кг
  • Максимальная нагрузка240 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1940 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки47 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Габариты упаковки для логистики1170
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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