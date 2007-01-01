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Настоящее фото товара Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная
91 оценка
25 99025
34 490 ₽
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Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 1Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 2Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 3Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 4Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 5Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 6Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 7Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 8Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 9Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная производства ChiedoCover
Хит

Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная

Артикул: CH-053-516
91 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1300 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота900 мм
  • Вес36 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Дуплет - практичное решение для компактных посадочных зон и небольших заведений.

Подходит для: кафе, кофейни, небольшие рестораны.

Преимущества:

- компактность
- удобная посадка
- возможность плотной расстановки

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота900 мм
  • Вес36 кг
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножекморилка черная
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасдерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки830 мм
  • Вес упаковки38 кг
  • Объём упаковки1.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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