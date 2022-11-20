Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина730 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья1250 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Обивкавелюр Velutto 24
- Каркасдерево
- Цветкоричневый
- Цвет ножекморилка черная
- Страна изготовленияРоссия
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