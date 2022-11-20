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Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 1Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 2Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 3Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 4Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 5Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 6Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 7Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 8Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная - фото 9

Диван Дуплет, велюр Velutto 24, ножки бук морилка черная

Артикул: CH-053-516
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья1250 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Обивкавелюр Velutto 24
  • Каркасдерево
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножекморилка черная
  • Страна изготовленияРоссия

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Диван Дуплет, велюр
Диван Дуплет, велюрДиван Дуплет, велюрДиван Дуплет, велюр
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Фото с производства

Фотография товара Диван Дуплет, велюр от компании ChiedoCover.
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