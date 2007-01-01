Характеристики товара
Описание
Диван Дуплет - практичное решение для компактных посадочных зон и небольших заведений.
Подходит для: кафе, кофейни, небольшие рестораны.
Преимущества:
- компактность
- удобная посадка
- возможность плотной расстановки
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина780 мм
- Высота900 мм
- Вес36 кг
- Цветкоричневый
- Цвет ножекморилка черная
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасдерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Вес упаковки38 кг
- Объём упаковки1.06 м3
- Изделия стопируютсяНет