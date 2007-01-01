Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600
13 оценок
68 190
Товар в корзине. Перейти
Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 1Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 2Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 3Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 4Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 5Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 6Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 7Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 - фото 8
NEW

Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600

Артикул: CH-081-925
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.





Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый

58
Настоящее фото товара Диван Toronto трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 390
Оптовая цена

Диван Toronto трехместный

85
Фотография товара Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый

46
Фотография товара Диван Vees, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vees, серый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена

Диван Vees, серый

52
Фотография товара Диван LEONE из велюра, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
104 790
Оптовая цена

Диван LEONE из велюра, коричневый

93
Фотография товара Диван hares velvet, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, grass

87
Фотография товара Диван Десвилль, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, коричневый

36
Фотография товара Диван Мондо угловые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мондо угловые, произведённого компанией ChiedoCover
от72 390
Оптовая цена

Диван Мондо угловые

14
New
Фотография товара Диван Римус, бежевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, бежевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
67 390

Диван Римус, бежевый, 2000

10
Фотография товара Диван Риззо, серый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Диван Риззо, серый, 2600

12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, черный

10
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
New
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kora black / gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kora black / gray, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул на металлокаркасе Kora black / gray

15
Фотография товара Стул Ansar, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ansar, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Ansar, пластик, белый

14
В наличии 166 шт.
Фотография товара Стул Наполеон Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Стул Наполеон Бронза, деревянный

431
Фотография товара Стул компьютерный Max, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Max, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул компьютерный Max, черный

8
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Florida, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, светло-бежевый

5
Фотография товара Стул Tiro, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tiro, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Tiro, темно-серый

9
В наличии 694 шт.
Фотография товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

97
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Литра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Литра, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Диван Литра

10
Фотография товара Диван Domla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Domla, произведённого компанией ChiedoCover
от107 990
Оптовая цена

Диван Domla

10
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
Фотография товара Диван с оттоманкой Painti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Painti, произведённого компанией ChiedoCover
от93 290
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Painti

7
Фотография товара Диван Boler, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boler, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от113 490
Оптовая цена

Диван Boler, зеленый велюр

12
Фотография товара Диван Diem, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Diem, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от134 290
Оптовая цена

Диван Diem, белый велюр

13
Фотография товара Диван Qure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure

6
Фотография товара Диван Qure, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, желтый велюр

8
New
Фотография товара Диван Честер, молочный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, молочный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, молочный, 1600

5
New
Фотография товара Диван Честер, бирюзовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, бирюзовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
56 790

Диван Честер, бирюзовый, 2000

5

Товар в корзине

Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600
Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600
68 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, черный

10
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
New
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kora black / gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kora black / gray, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул на металлокаркасе Kora black / gray

15
Фотография товара Стул Ansar, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ansar, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Ansar, пластик, белый

14
В наличии 166 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности