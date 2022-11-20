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Диван Chester S трехместный - фото 1

Диван Chester S трехместный

6 оценок
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Пуф Amsterdam
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Пуф Amsterdam

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина1020 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяткань

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