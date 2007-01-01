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Настоящее фото товара Диван Честер С трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер С трехместный
62 оценки
75 890
Товар в корзине. Перейти
Диван Честер С трехместный - фото 1

Диван Честер С трехместный

Артикул: CH-014-419
62 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота800 мм
  • Материалдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота800 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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