Характеристики товара
Описание
Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.
Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.
Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.
Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800/2000/2200/2400 мм
- Глубина1020 мм
- Высота800 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет