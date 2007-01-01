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Стул обеденный Helm бежевый

Артикул: CH-074-607
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул со спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. Тканевая обивка оформлена декоративным кантом. Прочные ножки изготовлены из металла в черном цвете, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Подпятники на ножках препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.

Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Helm бежевый
15 990
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