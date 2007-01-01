Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Эндино рогожка серый
15 оценок
42 000
Диван Эндино рогожка серый - фото 1Диван Эндино рогожка серый - фото 2Диван Эндино рогожка серый - фото 3Диван Эндино рогожка серый - фото 4Диван Эндино рогожка серый - фото 5Диван Эндино рогожка серый - фото 6

Диван Эндино рогожка серый

Артикул: CH-080-359
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1290 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота880 мм
  • Вес22 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван Эндино создан для тех, кто ценит стиль и практичность. Его строгие линии, чёрные металлические ножки и серая обивка из прочной рогожки идеально вписываются в интерьер в стиле лофт, минимализм или современная классика. Плавные изгибы подлокотников и мягкие формы сиденья придают модели визуальную лёгкость, сохраняя при этом надёжность и функциональность. Благодаря наполнителю из ППУ и пружинному блоку «змейка», диван отличается оптимальной упругостью и устойчивой посадкой. Уютные подлокотники и высокая спинка создают идеальные условия для отдыха, будь то вечер дома или деловая беседа в офисе. Каркас выполнен из металла в сочетании с фанерой, ДСП и ДВП — прочная основа, способная выдержать до 200 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и исключают скольжение даже на гладких поверхностях. Эндино одинаково хорошо подойдёт как для уютной гостиной или загородного дома, так и для общественных зон — кафе, ресторанов, приёмных и офисов. Это универсальный выбор, где эстетика и комфорт идут рука об руку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1290 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота880 мм
  • Вес22 кг
  • Допустимая нагрузка200
  • Каркас диванаМеталл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24 кг
  • Габариты упаковки для логистики1300
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

