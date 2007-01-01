Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик
7 оценок
7 290
Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик - фото 1Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик - фото 2Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик - фото 3Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик - фото 4

Стул Turn Soft с подлокотниками, серый, пластик

Артикул: CH-080-171
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Turn изготовлен из 100% натуральных материалов.

Материал изготовления: цельнолитой пластик. Очень прочный и гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, влаге, износу и перепадам температур

Этот стул отлично подойдет для дома, офиса, отелей, кафе и ресторанов.

и украсит интерьер с любым стилевым решением.



Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.



Внимание! Отгрузка от 2 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

