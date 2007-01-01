Характеристики товара
Описание
Диван-книжка с подлокотниками и накладками ЛДСП - это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и функциональность в интерьере. Прямой дизайн дивана подчеркивает его современный стиль, делая его отличным дополнением к любому дому или офису. Универсальная модель для небольшой квартиры, трансформируется в полноценное спальное место благодаря популярному механизму трансформации "книжка". Удобные подлокотники обеспечивают дополнительную поддержку и комфорт во время отдыха, а накладки ЛДСП добавляют изделию прочности и долговечности. Материалы, используемые в производстве, тщательно подобраны для обеспечения максимального комфорта и удобства. Диван станет отличным решением для тех, кто ищет простой, но в то же время современный и удобный элемент мебели для своей комнаты. Его универсальный дизайн позволяет легко вписаться в различные интерьерные стили, делая его идеальным выбором для любого пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2290 мм
- Глубина1020 мм
- Высота900 мм
- Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив
- Материал сиденьяткань
- Механизмкнижка
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет