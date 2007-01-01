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Настоящее фото товара Диван Гранит, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Гранит, серый
11 оценок
31 290
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Диван Гранит, серый

Артикул: CH-087-383
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2290 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота900 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван-книжка с подлокотниками и накладками ЛДСП - это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и функциональность в интерьере. Прямой дизайн дивана подчеркивает его современный стиль, делая его отличным дополнением к любому дому или офису. Универсальная модель для небольшой квартиры, трансформируется в полноценное спальное место благодаря популярному механизму трансформации "книжка". Удобные подлокотники обеспечивают дополнительную поддержку и комфорт во время отдыха, а накладки ЛДСП добавляют изделию прочности и долговечности. Материалы, используемые в производстве, тщательно подобраны для обеспечения максимального комфорта и удобства. Диван станет отличным решением для тех, кто ищет простой, но в то же время современный и удобный элемент мебели для своей комнаты. Его универсальный дизайн позволяет легко вписаться в различные интерьерные стили, делая его идеальным выбором для любого пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2290 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота900 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмкнижка
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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