Диван Riolo, красный
Диван Riolo, красный
7 оценок
81 09010
90 090 ₽
Диван Riolo, красный - фото 1Диван Riolo, красный - фото 2Диван Riolo, красный - фото 3Диван Riolo, красный - фото 4Диван Riolo, красный - фото 5Диван Riolo, красный - фото 6Диван Riolo, красный - фото 7Диван Riolo, красный - фото 8
Распродажа

Диван Riolo, красный

Артикул: CH-083-197
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1720 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья1300/1600 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван Riolo в современном дизайне поможет организовать стильную локацию для индивидуального отдыха. Комбинация плавных линий и пышных форм вызывает ассоциации с облаком или воздушным шаром. Мягкий, комфортный, нежный — идеальное место для игры фантазии и смелых мечтаний. Привлекательные изгибы, тактильно приятная обивка наполнены романтичным очарованием. Релаксовая эстетика дивана Riolo гармонично впишется в лаконичный, «нюдовый» интерьер или уравновесит экспрессивный настрой динамичной обстановки.За удобство посадки отвечает просторное сиденье и эргономичная спинка, усиленная подушками. Модель смотрится компактно благодаря едва заметным цилиндрическим опорам, которые незаметно приподнимают конструкцию над полом. Эффект «левитации» создаёт атмосферу лёгкости и безмятежности. Многообразие цветовых решений позволит сочетать диван Riolo с мебелью и декором разных стилевых направлений.Подушки спинки имеет внутренний чехол из периотека на тканой основе, наполнитель – синтепух.Лицевой чехол кресла – несъемный.Лицевой чехол подушки спинки – съемный.Наличие пластиковых цилиндрические опор черного цвета, высотой 25мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1720 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья1300/1600 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал ножекпластик
  • Цветкрасный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Диван Riolo, красный
Диван Riolo, красный
81 090
90 090 ₽
