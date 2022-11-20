Товар в корзине. Перейти
Кушетка Vicari - фото 1Кушетка Vicari - фото 2Кушетка Vicari - фото 3Кушетка Vicari - фото 4Кушетка Vicari - фото 5Кушетка Vicari - фото 6

Кушетка Vicari

Артикул: CH-050-286
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж 115, лофт
Стеллаж 115, лофт
Следующий Столик складной Instant
Стеллаж 115, лофт

Характеристики товара

Описание

Кушетка установлена на пластмассовые опоры, высотой 20 мм.

Выкатной ящик установлен на колесные опоры. Может использоваться как дополнительное спальное место, размером 1900х900 мм.

Выдвижение ящика производится за нижнюю кромку фасада.

Лицевой чехол несъемный.

Кушетка комплектуется набором подушек, состоящим из двух больших подушек и двух малых.

Состав наполнения больших подушек: пенополиуретан (супермягкий), холлофайбер.

Состав наполнения малых подушек: синтепух.

Лицевые чехлы подушек – съемные.

Матрасы приобретаются отдельно.

Размер верхнего спального места: 2000х900мм.

Максимальная нагрузка на спальное место – 120 кг.

Рекомендуемая высота матраса верхнего спального места: 160 — 230 мм.

Размер спального места нижнего выкатного ящика: 1900х900мм.

Максимальная нагрузка на нижнее спальное место – 100 кг.

Максимальная высота матраса нижнего выкатного ящика: 150 мм.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота670 мм
  • Ширина сиденья2010 мм
  • Глубина сиденья900 мм
  • Высота до сиденья525 мм
  • Материалвелюр
  • Цветрозовый

Похожие товары

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серый

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
17

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевый

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синийНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий

В наличии 1 шт.
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
5

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый

В наличии 2 шт.
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена
14

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от57 490
Оптовая цена
14

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от57 490
Оптовая цена
11

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
4

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол

В наличии 1 шт.
С этим товаром покупают
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от75 300
Оптовая цена
14

Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)

Настоящее фото товара Диван Бриджит, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
16

Диван Бриджит, розовый

Диван Джованни 3-х местныйНастоящее фото товара Диван Джованни 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
51 900
Оптовая цена
4

Диван Джованни 3-х местный

Диван ШарманНастоящее фото товара Диван Шарман, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
10

Диван Шарман

Диван Chester 6 классический, черныйНастоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
17

Диван Chester 6 классический, черный

Диван LorraineНастоящее фото товара Диван Lorraine, произведённого компанией ChiedoCover
240 590
Оптовая цена
5

Диван Lorraine

Диван Честер 2х местныйНастоящее фото товара Диван Честер 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена
15

Диван Честер 2х местный

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 24 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден