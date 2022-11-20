Характеристики товара
Описание
Кушетка установлена на пластмассовые опоры, высотой 20 мм.
Выкатной ящик установлен на колесные опоры. Может использоваться как дополнительное спальное место, размером 1900х900 мм.
Выдвижение ящика производится за нижнюю кромку фасада.
Лицевой чехол несъемный.
Кушетка комплектуется набором подушек, состоящим из двух больших подушек и двух малых.
Состав наполнения больших подушек: пенополиуретан (супермягкий), холлофайбер.
Состав наполнения малых подушек: синтепух.
Лицевые чехлы подушек – съемные.
Матрасы приобретаются отдельно.
Размер верхнего спального места: 2000х900мм.
Максимальная нагрузка на спальное место – 120 кг.
Рекомендуемая высота матраса верхнего спального места: 160 — 230 мм.
Размер спального места нижнего выкатного ящика: 1900х900мм.
Максимальная нагрузка на нижнее спальное место – 100 кг.
Максимальная высота матраса нижнего выкатного ящика: 150 мм.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина110 мм
- Высота670 мм
- Ширина сиденья2010 мм
- Глубина сиденья900 мм
- Высота до сиденья525 мм
- Материалвелюр
- Цветрозовый