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Настоящее фото товара Стул барный Клеар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Клеар
9 оценок
16 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Клеар

Артикул: CH-088-565
9 оценок
Основные характеристики
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Клеар — стильная и современная модель, созданная по гнутоклеёной технологии, что обеспечивает плавные линии и прочность конструкции. Спинка и сиденье выполнены как единая изогнутая деталь и облицованы натуральным дубовым шпоном, подчеркивающим естественную текстуру древесины.
Металлические опоры окрашены в черную порошковую краску с эффектом черный муар, что придаёт стулу устойчивость, долговечность и изысканный внешний вид. Барный стул Клеар идеально впишется в интерьер кухни, барной зоны или кафе, сочетая комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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