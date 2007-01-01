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Настоящее фото товара Диван Каст, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Каст, голубой
11 оценок
48 490
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Новинка

Диван Каст, голубой

Артикул: CH-087-377
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2100 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и элегантная модель дивана просто создана стать любимым местом для отдыха в Вашей гостиной. Диван станет настоящим оазисом комфорта в вашем доме и подчеркнет стиль вашего интерьера. Удобная и просторная мебель для всей семьи прослужит вам долгие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмеврокнижка
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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