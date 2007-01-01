Характеристики товара
Описание
Стильная и элегантная модель дивана просто создана стать любимым местом для отдыха в Вашей гостиной. Диван станет настоящим оазисом комфорта в вашем доме и подчеркнет стиль вашего интерьера. Удобная и просторная мебель для всей семьи прослужит вам долгие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2100 мм
- Глубина900 мм
- Высота800 мм
- Наполнитель подушекСинтепух
- Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив бука
- Материал сиденьяткань
- Механизмеврокнижка
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет