Характеристики товара
Описание
Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.
Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.
Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Количество мягких сидений зависит от размера дивана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота800 мм
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет