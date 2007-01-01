Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, бежевый, 1600
9 оценок
49 090
Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 1Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 2Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 3Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 4Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 5Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 6Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 7Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 8Диван Линет, бежевый, 1600 - фото 9
Диван Линет, бежевый, 1600

Артикул: CH-081-931
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Joan, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Joan, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
21 49016
25 290 ₽Оптовая цена

Полубарный стул Joan, черный, золотой

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Мист, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, пудровый

10
Фотография товара Стул Скай профиль, велюр Ultra chocolate, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай профиль, велюр Ultra chocolate, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Скай профиль, велюр Ultra chocolate, каркас белый

6
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Fabricius серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius серый, черный

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул раскладной Clack, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Clack, серо-голубой

12
New
Фотография товара Стул Drezden, полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Drezden, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 550

Стул Drezden, полубарный

11
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

304
Распродажа
Фотография товара Стул Abriola, черный, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Abriola, черный, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69039
22 090 ₽Оптовая цена

Стул Abriola, черный, бронза

8
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Хилтон темно-серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хилтон темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Хилтон темно-серый велюр, черный

5
В наличии 4 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул Belize поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belize поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул Belize поворотный

6

