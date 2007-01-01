Характеристики товара
Описание
Диван с широкими подлокотниками – идеальное решение для вашего интерьера. Этот стильный диван станет не только уютным местом для отдыха, но и прекрасным дополнением к гостиной. Его лаконичный дизайн и элегантные формы прекрасно впишутся в любой стиль оформления, создавая атмосферу комфорта и стиля. Отличительной чертой модели является функциональность. Диван идеально подходит для сна, благодаря удобному спальному месту он станет незаменимым элементом в вашем доме. Конструкция позволяет легко трансформировать его в кровать, что делает его отличным выбором для тех, кто принимает гостей или нуждается в дополнительном спальном месте.Широкие подлокотники обеспечивают дополнительное удобство и поддержку, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Это делает его идеальным местом для вечерних посиделок, чтения книг или просмотра фильмов.Изготавливаясь из качественных материалов, данный диван отличается долговечностью и простотой в уходе. Вы сможете легко поддерживать его в чистоте и порядке, что значительно увеличит срок службы.Не упустите возможность обновить ваш интерьер с помощью дивана – стильный и практичный выбор для каждой квартиры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2250 мм
- Глубина1050 мм
- Высота1000 мм
- Материалфанера, ткань, ЛДСП
- Материал сиденьяткань
- Механизмкнижка
- Цветсветло-коричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет