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Настоящее фото товара Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый
6 оценок
33 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый - фото 1Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый - фото 2Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый - фото 3Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый - фото 4

Диван Брасс, с широкими подлокотниками, светло-коричневый

Артикул: CH-087-382
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван с широкими подлокотниками – идеальное решение для вашего интерьера. Этот стильный диван станет не только уютным местом для отдыха, но и прекрасным дополнением к гостиной. Его лаконичный дизайн и элегантные формы прекрасно впишутся в любой стиль оформления, создавая атмосферу комфорта и стиля. Отличительной чертой модели является функциональность. Диван идеально подходит для сна, благодаря удобному спальному месту он станет незаменимым элементом в вашем доме. Конструкция позволяет легко трансформировать его в кровать, что делает его отличным выбором для тех, кто принимает гостей или нуждается в дополнительном спальном месте.Широкие подлокотники обеспечивают дополнительное удобство и поддержку, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Это делает его идеальным местом для вечерних посиделок, чтения книг или просмотра фильмов.Изготавливаясь из качественных материалов, данный диван отличается долговечностью и простотой в уходе. Вы сможете легко поддерживать его в чистоте и порядке, что значительно увеличит срок службы.Не упустите возможность обновить ваш интерьер с помощью дивана – стильный и практичный выбор для каждой квартиры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2250 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмкнижка
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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