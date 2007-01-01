Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Nootropic, винный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Nootropic, винный
5 оценок
12 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Nootropic, винный - фото 1Диван Nootropic, винный - фото 2Диван Nootropic, винный - фото 3Диван Nootropic, винный - фото 4Диван Nootropic, винный - фото 5Диван Nootropic, винный - фото 6Диван Nootropic, винный - фото 7Диван Nootropic, винный - фото 8Диван Nootropic, винный - фото 9
NEW

Диван Nootropic, винный

Артикул: CH-084-308
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материалвелюр
  • Цветбордовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Центральная секция Лаунж Box от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная секция Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
47 790
Оптовая цена

Центральная секция Лаунж Box

78
Фотография товара Мини-диван - "ALFA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "ALFA", произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Мини-диван - "ALFA"

85
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой бежевый

75
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой горчичный

32
Фотография товара Диван Десвилль, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, серо-синий

85
Фотография товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490

Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная

14
Фотография товара Мягкий угол Айрон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Айрон, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Мягкий угол Айрон

13
Фотография товара Диван Мондо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мондо, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Диван Мондо

7
Фотография товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
128 990
Оптовая цена

Диван Need 2, 1464*730*1090мм

6
Фотография товара Диван Норис, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, бежевый, 1600

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул 06113АМ синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ синий

111
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Флекс велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул вращающийся Флекс велюр синий

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kaira пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kaira пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Kaira пластик серо-зеленый

26
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Cover B, белый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cover B, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул Cover B, белый, белые ножки

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP

26
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Верм-75, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул барный Верм-75

14
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99036
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый, бежевый

5
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Aero, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул кухонный Aero, бежевый, черный

8
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Neo 26, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Neo 26

6

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Boler, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boler, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от113 490
Оптовая цена

Диван Boler, зеленый велюр

12
Фотография товара Диван Diem, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Diem, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от134 290
Оптовая цена

Диван Diem, белый велюр

13
Фотография товара Диван Elmir, белая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Elmir, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Elmir, белая рогожка

15
Фотография товара Модуль Борн, диван, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, диван, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
67 390
Оптовая цена

Модуль Борн, диван, изумрудный

5
Фотография товара Диван Ритта Long, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ритта Long, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
79 690
Оптовая цена

Диван Ритта Long, горчичный

14
Распродажа
Фотография товара Диван Эндино рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 9901
37 000 ₽

Диван Эндино рогожка серый

15
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Диван Playa, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Диван Playa

14
New
Фотография товара Диван Satori, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, светло-коричневый

13
New
Фотография товара Диван Satori, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, серый

15
New
Фотография товара Диван Nootropic, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Nootropic, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Диван Nootropic, коричневый

7

Товар в корзине

Диван Nootropic, винный
Диван Nootropic, винный
12 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул 06113АМ синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ синий

111
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Флекс велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул вращающийся Флекс велюр синий

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kaira пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kaira пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Kaira пластик серо-зеленый

26
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Cover B, белый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cover B, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул Cover B, белый, белые ножки

8
В наличии 100 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности