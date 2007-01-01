Диван Келес. облегчённая, но прочная конструкция на устойчивых ножках рассчитана на интенсивную эксплуатацию и ежедневные нагрузки. Чистые линии, плавно закруглённые подлокотники и обтекаемый силуэт подчёркивают современный характер пространства, создавая атмосферу лёгкого, аккуратного минимализма.
Округлая спинка мягко обнимает сидящих, образуя комфортную полукруглую «ракушку», а широкое сиденье обеспечивает удобство даже при длительном использовании. Посадка продумана так, чтобы гости чувствовали себя расслабленно и свободно, но при этом сохраняли правильную осанку — ваши посетители оценят такую заботу о комфорте.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого дивана особое внимание уделено качеству каркаса, наполнителя и обивки. Жёсткий внутренний каркас сохраняет форму, а износостойкая ткань устойчива к истиранию и регулярной чистке, долгое время оставаясь презентабельной.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивное использование в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: обивка легко очищается от загрязнений, что экономит время и ресурсы персонала.
• Современный дизайн: плавные линии и изящные ножки подчеркнут индивидуальность вашего интерьера.
• Комфорт для гостей: эргономичная спинка и удобное сиденье обеспечат приятное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: продуманная конструкция и качественные материалы позволяют надолго забыть о замене мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Глубина690 мм
- Высота810 мм
- Материал ножекметалл
- Цветголубой, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет