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Диван лофт Лиль - фото 1

Диван лофт Лиль

7 оценок
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Диван лофт Бастиано
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Диван лофт Бастиано

Характеристики товара

Описание

Ширина: 1420 мм

Глубина: 780 мм

Высота: 1030 мм

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