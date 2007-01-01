Характеристики товара
Описание
Данная модель дивана - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего заведения. Прочные материалы гарантируют его долговечность и надежность.
Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает данный диван идеальным вариантом для любого пространства.
Модель прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного.
Диван производится под проект интерьера:
- любой цвет и материал обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- возможность изготовления в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал каркасадерево, металл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет