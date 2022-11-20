Характеристики товара
Описание
Ширина: 1420 мм
Глубина: 780 мм
Высота: 1030 мм
Ширина: 1420 мм
Глубина: 780 мм
Высота: 1030 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Складной стол Виктория 180
Чехол 83 Premium двусторонний
Чехол 101
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный
Стул Chic крем-брюле
Чайник гостиничный электрический K42S
Кресло Изо на газлифте
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден