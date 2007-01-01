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Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
Диван лофт Лиль
52 оценки
38 990
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Диван лофт Лиль

Артикул: CH-004-717
52 оценки
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Данная модель дивана - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего заведения. Прочные материалы гарантируют его долговечность и надежность.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает данный диван идеальным вариантом для любого пространства.

Модель прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного.

Диван производится под проект интерьера:

- любой цвет и материал обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- возможность изготовления в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево, металл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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