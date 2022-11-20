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Диван прямой Камил экокожа

Артикул: CH-050-738
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1030 мм
  • Обивкаэкокожа Polo koriza
  • Материал ножекбук морилка светлый орех
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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