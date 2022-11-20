Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2100 мм
- Глубина930 мм
- Высота1030 мм
- Обивкаэкокожа Polo koriza
- Материал ножекбук морилка светлый орех
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Диван Бьянка, Light Brown
Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников
Диван Авеню 2х-местный, с подлокотниками
Диван Авеню 3х-местный
Диван Аскот, 2х местный
Диван Атланта, 2х местный
Диван Аура, 2х местный
Диван Афина, 2х местный
Диван Бавария, 2х местный
Диван Бари, 2х местный, без подлокотников
Диван угловой Аккордеон
Диван 35
Диван Венеция
Диван 2-х местный Верона
Диван угловой Вояж, правый
Диван Вики, 2-х местный
Кушетка Parint velvet, беленый дуб, midnight
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден