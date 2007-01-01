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Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Кельн
80 оценок
19 890
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Диван Кельн

Артикул: CH-003-342
80 оценок
Основные характеристики
  • Длина1250 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота810 мм
  • Материалдерево, экокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Кельн - практичное решение для заведений с высокой проходимостью. Простая форма делает его удобным для массового использования.
Подходит для: фудкорты, кафе, столовые, офисные зоны.

Преимущества:

- практичность
- удобство для гостей
- легко комбинируется с другой мебелью

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота810 мм
  • Материалдерево, экокожа
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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