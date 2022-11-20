Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации - еврософа
Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - металлокаркас
Механизм трансформации - еврософа
Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - металлокаркас
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диванетка Эмпайр
Диван Шони
Диван 31
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый
Диван Toma, 1200x700x700
Диван Руфус
Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден