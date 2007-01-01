Характеристики товара
Описание
Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем и спинкой. Стул собирается из переднего, заднего комбинатов и боковых царг на винтовые стяжки, сиденье и спинка крепится при сборке стула. Фурнитура видимая.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина510 мм
- Высота990 мм
- Материалфанера, ткань, МДФ, ДВП, поролон
- Материал сиденьяМДФ, ткань, поролон
- Материал каркасадерево, береза
- Цветбежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки785 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки95 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки6 кг