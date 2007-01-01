Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Edie это универсальный предмет мебели, который благодаря современному дизайну впишется в любой интерьер. Он подойдет как для дачи, так и для загородного дома, а также будет уместен в кафе, ресторане или бистро. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Ножки изготовлены из металла, покрытого порошковой краской. На ножках имеются защитные подпятники, чтобы не оставлять различные следы и потертости на напольном покрытии. Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Высота посадочного места 445 мм
- Вес4.55 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки860 мм
- Вес упаковки18.30 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет