Настоящее фото товара Стул Edie пластик белый NP, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Edie пластик белый NP
13 оценок
5 990
Стул Edie пластик белый NP - фото 1Стул Edie пластик белый NP - фото 2Стул Edie пластик белый NP - фото 3

Стул Edie пластик белый NP

Артикул: CH-080-735
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Edie это универсальный предмет мебели, который благодаря современному дизайну впишется в любой интерьер. Он подойдет как для дачи, так и для загородного дома, а также будет уместен в кафе, ресторане или бистро. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Ножки изготовлены из металла, покрытого порошковой краской. На ножках имеются защитные подпятники, чтобы не оставлять различные следы и потертости на напольном покрытии. Максимальная нагрузка – до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Высота посадочного места 445 мм
  • Вес4.55 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Вес упаковки18.30 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

