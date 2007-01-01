Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, коричневый
9 оценок
66 390
Диван Хелиа, коричневый - фото 1Диван Хелиа, коричневый - фото 2Диван Хелиа, коричневый - фото 3Диван Хелиа, коричневый - фото 4

Диван Хелиа, коричневый

Артикул: CH-081-964
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 69.190₽
180 см — 71.890₽
190 см — 74.690₽
200 см — 77.290₽
210 см — 80.090₽
220 см — 82.790₽
230 см — 85.590₽
240 см — 88.290₽
250 см — 91.000₽
260 см — 95.690₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Meadow 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Meadow 2, произведённого компанией ChiedoCover
177 790
Оптовая цена

Диван Meadow 2

7
Фотография товара Диван Tott от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tott, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван Tott

15
Фотография товара Диван Arial от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Arial, произведённого компанией ChiedoCover
51 290
Оптовая цена

Диван Arial

11
Фотография товара Диван Japan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Japan, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Диван Japan

5
Фотография товара Диван Hella от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Hella, произведённого компанией ChiedoCover
137 190
Оптовая цена

Диван Hella

13
Фотография товара Диван Idyll 2, 1300*670*830мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1300*670*830мм, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1300*670*830мм

5
Фотография товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм, произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1400*770*900мм

5
Фотография товара Диван Норис, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, серый

9
Настоящее фото товара Диван Хелиа, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, молочный

6
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный

11

Диван Хелиа, коричневый
Диван Хелиа, коричневый
66 390
