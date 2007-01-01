Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Marinete, велюр, серый
7 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Marinete, велюр, серый - фото 1Стул Marinete, велюр, серый - фото 2Стул Marinete, велюр, серый - фото 3Стул Marinete, велюр, серый - фото 4Стул Marinete, велюр, серый - фото 5

Стул Marinete, велюр, серый

Артикул: CH-079-868
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tik, бежевый
Фотография товара Стул Tik, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Bertoia черный
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге

50
В корзине
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
В корзине
Фотография товара Стул Quinn темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinn темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стул Quinn темно-серый

42
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

55
В корзине
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
В корзине
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

41
В корзине
Фотография товара Кресло Renev, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Renev, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Renev, коричневый

42
В корзине
Фотография товара Стул Darno, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darno, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Darno, темно-зеленый

67
В корзине
Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр светло-серый

95
В пути 24 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Аврора, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 9 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Corner 120 матовый, BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Corner 120 матовый, BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от53 590
Оптовая цена

Стол Corner 120 матовый, BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK

49
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Cтол ПУАТЬЕ, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол ПУАТЬЕ, складной, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Cтол ПУАТЬЕ, складной

46
В корзине
Настоящее фото товара Стол круглый 1,26 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена

Стол круглый 1,26 раздвижной

43
В корзине
Настоящее фото товара Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый

46
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Натур, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79023
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Натур

6
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

124
В пути 100 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол TURN квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол TURN квадратный ажурный

42
В корзине
Фотография товара Стол Монте К 90, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Орех

6
В наличии 4 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол Cerro 1000, раздвижной, круглый, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
Оптовая цена

Стол Cerro 1000, раздвижной, круглый, белый глянец

49
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK, , произведённого компанией ChiedoCover
от60 69044
107 790 ₽Оптовая цена

Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,

6
В наличии 14 шт.
В корзине

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул Snuc, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Snuc, хром

10
В корзине
Настоящее фото товара Стул Monday, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена

Стул Monday, черный

8
В корзине
Фотография товара Стул Adams, California 764 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adams, California 764, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 764

9
В корзине
Настоящее фото товара Стул без подлокотников, металл, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул без подлокотников, металл, желтый

5
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Рич слоновая кость/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич слоновая кость/серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Рич слоновая кость/серый

5
В наличии 6 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Fall, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Fall, черный, экокожа

6
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Rom, белый, экокожа, цвет каркаса белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89023
4 990 ₽

Стул Rom, белый, экокожа, цвет каркаса белый

8
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий

14
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), салатовый

9
В корзине
Фотография товара Стул Marinete, велюр, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, капучино

7
В корзине

Товар в корзине

Стул Marinete, велюр, серый
Стул Marinete, велюр, серый
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Corner 120 матовый, BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Corner 120 матовый, BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от53 590
Оптовая цена

Стол Corner 120 матовый, BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK

49
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Cтол ПУАТЬЕ, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол ПУАТЬЕ, складной, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Cтол ПУАТЬЕ, складной

46
В корзине
Настоящее фото товара Стол круглый 1,26 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена

Стол круглый 1,26 раздвижной

43
В корзине
Настоящее фото товара Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый

46
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено