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Диван глубокий Flow, черный

Артикул: CH-074-279
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлический глубокий диван Flow имеет гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет дивану адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия drops (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Металлические диваны Flow изготавливаются из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн глубоких диванов Flow позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Диван отлично подойдет для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция диванов Flow предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.
Выбирая Flow, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1384 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота722 мм
  • Вес56 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1433 мм
  • Высота упаковки781 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки70 кг
  • Объём упаковки1.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Диван глубокий Flow, черный
Диван глубокий Flow, черный
75 000
В корзине

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