Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1460 мм
- Ширина780 мм
- Высота785 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес40 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкарогожка или велюр на выбор
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Диван Wolsly трехместный
Диван Томас, солнечный желтый
Диван Raf двухместный
Диван Томас, пасмурно серый
Диван Абри, серый
Диван Wolsly двухместный
Диван Rotterdam трехместный
Диван Абри, зеленый
Диван Vittorio трехместный
Диван Wes двухместный
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