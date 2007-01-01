Характеристики товара
Описание
Диван Кудри – будущая классика современного интерьера, созданная специально для динамичных пространств Хорека.
Прочный каркас из высококачественных материалов выдерживает интенсивное использование и ежедневные нагрузки, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Чёткий прямоугольный силуэт в сочетании с мягко скруглёнными формами подчёркивает актуальный характер вашего заведения и создаёт атмосферу продуманного минимализма
Мы понимаем, насколько важна надёжность и практичность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого дивана особое внимание уделено качеству наполнителя и обивочной ткани. Износостойкая обивка устойчива к истиранию, сохраняет форму и презентабельный внешний вид, а плотная структура материала облегчает уход и чистку.
Ключевые преимущества:
• Высокая износостойкость: диван рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
• Продуманный комфорт: широкое сиденье, высокая спинка и удобные подлокотники обеспечивают расслабленную посадку.
• Выразительный дизайн: вертикальная рельефная отделка и четкая геометрия создают неповторимый характер интерьера.
• Практичность в уходе: обивка легко очищается, что экономит время персонала и снижает затраты на обслуживание.
• Долгосрочная инвестиция: прочные материалы и надежный каркас позволяют надолго забыть о замене мягкой мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Глубина710 мм
- Высота890 мм
- Материал каркасадерево
- Цветфиолетовый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет