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Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 1Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 2Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 3Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 4Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 5Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 6Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 7Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 8Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 9Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан - фото 10

Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан

Артикул: CH-035-641
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота750 мм
  • Вес40.9 кг
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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