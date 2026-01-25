Диван Матрикс - практичное решение для интерьеров кафе, ресторанов и офисных пространств. Современный дизайн и компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство заведения.
Модель отлично подходит для создания посадочных зон вдоль стен или в залах с высокой проходимостью.
Преимущества для Хорека:
- современный минималистичный дизайн
- удобная посадка для гостей
- компактность и практичность
- подходит для кафе, ресторанов и офисов
Диван производится под проект интерьера:
- любой цвет и материал обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- возможность изготовления в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина700 мм
- Высота1000 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет