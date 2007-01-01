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Стул Айоне, темный орех

Артикул: CH-073-625
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем. Изделие комплектуется сиденьем тип 3, которое поставляется отдельно от каркаса. Стул собирается из переднего, заднего комбинатов и боковых царг на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.

Пакет № 1 (каркас) 1017 х 495 х 125 Масса: 5 кг. м³ = 0,062
Пакет № 2 (сиденье) 500 х 455 х 80 Масса: 1,5 кг. м³ = 0,018

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяМДФ, ткань, ППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасабук, дерево
  • Цветтемно-коричневый
  • Обивкаткань

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