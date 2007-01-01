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Настоящее фото товара Диван прямой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Бостон
30 оценок
75 900
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Диван прямой Бостон

Артикул: CH-014-089
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2100 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота850 мм
  • Материалткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Бостон - выразительная модель для стильных интерьеров кафе, ресторанов и лаунж-пространств. Он помогает создать уютную атмосферу и комфортную посадочную зону для гостей.

Модель хорошо подходит для ресторанов с современным интерьером, баров и зон ожидания в отелях. Благодаря продуманным пропорциям диван обеспечивает удобную посадку и эстетичный внешний вид.

Преимущества:

- эффектный дизайн
- комфортная мягкая посадка
- подходит для ресторанов, баров и гостиничных холлов
- помогает формировать уютные зоны отдыха

Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:

- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота850 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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