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Диван прямой Адамсвиль - фото 1Диван прямой Адамсвиль - фото 2

Диван прямой Адамсвиль

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина2200 мм

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