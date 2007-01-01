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Настоящее фото товара Диван прямой Метро, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Метро
66 оценок
78 900
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Диван прямой Метро

Артикул: CH-014-086
66 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2110 мм
  • Глубина885 мм
  • Высота840 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2110 мм
  • Глубина885 мм
  • Высота840 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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