Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 71 см.
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 52; Высота - 79; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина520 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Прострочкавертикальная
- Тип ножекпаук
- Цветзолотой, светло-голубой
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет