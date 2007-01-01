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Стул Кэрол, серый, серые ножки - фото 1Стул Кэрол, серый, серые ножки - фото 2Стул Кэрол, серый, серые ножки - фото 3

Стул Кэрол, серый, серые ножки

Артикул: CH-074-584
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Кэрол — современное решение для вашего интерьера.

Материалы и конструкция. Оснащен прочным металлическим каркасом, который обеспечивает отличную устойчивость. Обивка выполнена из мягкого вельвета серого оттенка, создающего приятные тактильные ощущения. Защитные накладки на ножках предотвращают повреждения пола от царапин.

Дизайн и комфорт. Мягкое сиденье в сочетании с удобной широкой спинкой обеспечат удобную посадку и уют даже при длительном использовании. Металлический каркас огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.

Прочность и надежность. Способен выдержать нагрузку до 150 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. Вес стула составляет 6 кг, что делает его удобным для перемещения.

Место использования. Стул Кэрол станет отличным дополнением к кухне, гостиной, офису или кафе. Его универсальный и элегантный дизайн гармонично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет

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