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Настоящее фото товара Модульный диван Бафф, велюр селеста 22, произведённого компанией ChiedoCover
Модульный диван Бафф, велюр селеста 22
79 оценок
76 90026
103 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 1Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 2Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 3Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 4Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 5Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 6Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 7Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 8Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 9Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 - фото 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 производства ChiedoCover
Хит

Модульный диван Бафф, велюр селеста 22

Артикул: CH-025-660
79 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина3050 мм
  • Глубина1650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Бафф угловой — элегантное и практичное решение для гостиничного бизнеса и апарт‑отелей.

Модель выделяется лаконичными прямыми линиями, объёмными съёмными подушками‑спинками и декоративными акцентными подушками — такое сочетание делает интерьер современным и уютным. Просторное угловое сиденье обеспечивает комфортную посадку и позволяет разместить несколько гостей одновременно. Нижний модуль может быть выполнен как выкатной короб для хранения или как дополнительное спальное место.

Преимущества для HoReCa:

  • современный минимализм: ровные формы, аккуратные швы
  • угловая компоновка: рационально использует пространство, идеально вдоль стен
  • прочный каркас и износостойкая обивка, лёгкий уход

Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:

  • любой цвет обивки
  • широкий выбор тканей и материалов
  • производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина3050 мм
  • Глубина1650 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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