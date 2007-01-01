Характеристики товара
Описание
Диван Бафф угловой — элегантное и практичное решение для гостиничного бизнеса и апарт‑отелей.
Модель выделяется лаконичными прямыми линиями, объёмными съёмными подушками‑спинками и декоративными акцентными подушками — такое сочетание делает интерьер современным и уютным. Просторное угловое сиденье обеспечивает комфортную посадку и позволяет разместить несколько гостей одновременно. Нижний модуль может быть выполнен как выкатной короб для хранения или как дополнительное спальное место.
Преимущества для HoReCa:
- современный минимализм: ровные формы, аккуратные швы
- угловая компоновка: рационально использует пространство, идеально вдоль стен
- прочный каркас и износостойкая обивка, лёгкий уход
Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:
- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3050 мм
- Глубина1650 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет