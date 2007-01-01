Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Graham, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Graham, пластик, белый
6 оценок
2 990
Стул Graham, пластик, белый - фото 1Стул Graham, пластик, белый - фото 2Стул Graham, пластик, белый - фото 3Стул Graham, пластик, белый - фото 4Стул Graham, пластик, белый - фото 5

Стул Graham, пластик, белый

Артикул: CH-079-901
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья375 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современный лаконичный дизайн

Graham — это воплощение минимализма в мебели. Его обтекаемая форма с плавными линиями и цельная конструкция создают чистый и современный силуэт, который органично впишется в любой интерьер — от домашней кухни до коворкинга или садовой террасы. Черный цвет подчёркивает универсальность и строгость, придавая стулу стильный и сдержанный вид.

Удобство и комфорт

Широкая спинка и анатомически изогнутое сиденье обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Эргономичная форма повторяет контуры тела, снижая нагрузку на спину и делая его идеальным для продолжительных встреч и мероприятий.
Лёгкий и прочный

Выполненный полностью из высококачественного пластика, Graham отличается высокой прочностью и износостойкостью. Материал не боится влаги, легко очищается и подходит для использования как в помещении, так и на улице. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность и долговечность.

Идеально для массовых мероприятий

Стулья Graham можно стопировать, что делает их хранение и транспортировку максимально простыми. Это особенно важно для кейтеринга, конференций, банкетов и других мероприятий с большим количеством гостей.

Универсальное применение

Graham подойдёт для дома, кухни, сада, образовательных учреждений, а также для профессионального использования — в кафе, на выездных банкетах, выставках, форумах и конференциях. Это универсальное решение для тех, кто ценит практичность и стиль без лишних деталей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья375 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки395 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
